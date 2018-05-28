Магазин Roliki™

Любая компания развивается за счет доставки ⭐️ "счастья" другим, мы находим, закупаем, тестируем и доставляем в Украину качественные спортивные товары категории "на колесах".

Мы знаем, ☝️ что сервис — главное в любом деле. Мы всегда выслушаем вас, и предложим лучший вариант товара.

Наши принципы неизменны:

Высокое качество товара без компромиссов

Оплата картой Visa, Mastercard

Без % рассрочка

Гарантия и сервисное обслуживание

Максимально быстрая доставка

Точки самовывоза по Украине

Мы в Одессе: Ришельевская, 41



Так исторически сложилось, что наш магазин называется Ролики™, но помимо качественных роликовых коньков, у нас вы найдете: велосипеды, самокаты, скейтборды, беговелы, лонгборды, электросамокаты, защита, шлемы и аксессуары.

За годы работы мы отобрали для вас лучшие категории и бренды, которые соответствуют современным требованиям надежности и безопасности.

Магазин самокатов

На нашей витрине есть различные типы самокатов, такие как: трюковые самокаты, детские самокаты, самокаты для взрослых, электросамокаты, трёхколёсные самокаты. Среди них вы найдете такие бренды как: самокаты Micro, самокаты Globber, самокаты Oxelo, самокаты Explore, самокаты Maraton и многие другие.

Сегодня нас так же называют магазин: трюковых самокатов, т.к. у нас можно найти эксклюзивные модели.

Магазин велосипедов

Огромный выбор велосипедов различных типов, запчастей и аксессуаров к ним. У нас вы найдете: велосипеды BMX, детские велосипеды, горные велосипеды, а так же беговелы для маленьких велосипедистов.

Магазин скейтбордов

Витрина современных и old-school скейтов открыта для вас, среди них доступы такие типы скейтов как: классические доски, пенниборды, лонгборды, скейты для детей.

Оставайтесь с нами и катайтесь с удовольствием.