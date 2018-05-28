Магазин Roliki™
Любая компания развивается за счет доставки ⭐️ "счастья" другим, мы находим, закупаем, тестируем и доставляем в Украину качественные спортивные товары категории "на колесах".
Мы знаем, ☝️ что сервис — главное в любом деле. Мы всегда выслушаем вас, и предложим лучший вариант товара.
Наши принципы неизменны:
- Высокое качество товара без компромиссов
- Оплата картой Visa, Mastercard
- Без % рассрочка
- Гарантия и сервисное обслуживание
- Максимально быстрая доставка
- Точки самовывоза по Украине
Мы в Одессе: Ришельевская, 41
Так исторически сложилось, что наш магазин называется Ролики™, но помимо качественных роликовых коньков, у нас вы найдете: велосипеды, самокаты, скейтборды, беговелы, лонгборды, электросамокаты, защита, шлемы и аксессуары.
За годы работы мы отобрали для вас лучшие категории и бренды, которые соответствуют современным требованиям надежности и безопасности.
Магазин самокатов
На нашей витрине есть различные типы самокатов, такие как: трюковые самокаты, детские самокаты, самокаты для взрослых, электросамокаты, трёхколёсные самокаты. Среди них вы найдете такие бренды как: самокаты Micro, самокаты Globber, самокаты Oxelo, самокаты Explore, самокаты Maraton и многие другие.
Сегодня нас так же называют магазин: трюковых самокатов, т.к. у нас можно найти эксклюзивные модели.
Магазин велосипедов
Огромный выбор велосипедов различных типов, запчастей и аксессуаров к ним. У нас вы найдете: велосипеды BMX, детские велосипеды, горные велосипеды, а так же беговелы для маленьких велосипедистов.
Магазин скейтбордов
Витрина современных и old-school скейтов открыта для вас, среди них доступы такие типы скейтов как: классические доски, пенниборды, лонгборды, скейты для детей.
Оставайтесь с нами и катайтесь с удовольствием.