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13 категорий
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Хит продаж
12 товаров
Трюковый самокат Freerider ST-110 2021Трюковый самокат Freerider ST-110 20213 200 грн. В наличии
Трюковый самокат Freerider ST-120 2021Трюковый самокат Freerider ST-120 20213 800 грн. В наличии
Шорты Sport Gear Kids для детей и подростковШорты Sport Gear Kids для детей и подростков720 грн. В наличии
Ролики Rollerblade Twister Edge 2021Ролики Rollerblade Twister Edge 20219 780 грн. В наличии
Ролики Rollerblade Zetrablade W 2021Ролики Rollerblade Zetrablade W 20214 620 грн. В наличии
Ролики Rollerblade Zetrablade 2021Ролики Rollerblade Zetrablade 20214 620 грн. В наличии
Шлем Oxelo MF500Шлем Oxelo MF500999 грн. В наличии
Трюковый самокат Explore Street Pro 2020, Бело-чёрныйТрюковый самокат Explore Street Pro 2020, Бело-чёрный2 400 грн. В наличии
Ролики Rio Roller Rose BlackРолики Rio Roller Rose Black3 915 грн. В наличии
Ролики Flying Eagle Dragonfly BlackРолики Flying Eagle Dragonfly Black3 400 грн. В наличии
Ролики Maraton ZetraРолики Maraton Zetra1 299 грн. В наличии
Пенниборд Maraton UltraПенниборд Maraton Ultra899 грн. В наличии
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Акции
20 товаров
-18%Тормозные колодки Longus диск Shimano XT M775/M665Тормозные колодки Longus диск Shimano XT M775/M665216 грн.264 грн. В наличии
-18%Тормозные колодки Longus диск Shimano М785/675/615 XT/SLX/DeoreТормозные колодки Longus диск Shimano М785/675/615 XT/SLX/Deore201 грн.245 грн. В наличии
-9%Велокомпьютер Echowell BL10Велокомпьютер Echowell BL10513 грн.565 грн. В наличии
-3%Перчатки HQBC REDFING долгий палецПерчатки HQBC REDFING долгий палец520 грн.535 грн. В наличии
-26%Подножка Longus Version AlПодножка Longus Version Al325 грн.442 грн. Нет в наличии
-19%Сумка Longus Stemy на раму, velcroСумка Longus Stemy на раму, velcro301 грн.373 грн. В наличии
-31%Сумка на пояс K2 Fit BeltСумка на пояс K2 Fit Belt590 грн.850 грн. В наличии
-15%Фляга Elite MovistarФляга Elite Movistar199 грн.233 грн. В наличии
-15%Зажим подседельного штыря PRO, КрасныйЗажим подседельного штыря PRO, Красный358 грн.422 грн. В наличии
-10%Защита передней втулки Cinema Hub Guard VFЗащита передней втулки Cinema Hub Guard VF207 грн.230 грн. Нет в наличии
-25%Зеркало Zefal Eye на шлемЗеркало Zefal Eye на шлем306 грн.406 грн. Нет в наличии
-16%Колодки тормозные Longus диск SHIMANO XT M775/M665Колодки тормозные Longus диск SHIMANO XT M775/M665166 грн.198 грн. Нет в наличии
Конус Longus M9 на переднюю ось втулки с эксцентрикомКонус Longus M9 на переднюю ось втулки с эксцентриком25 грн. Нет в наличии
-13%Набор PRO для чисткиНабор PRO для чистки848 грн.975 грн. В наличии
-26%Педальный ключ Longus на + накидные ключиПедальный ключ Longus на + накидные ключи187 грн.254 грн. В наличии
-32%Подседельный хомут Longus MTBПодседельный хомут Longus MTB85 грн.125 грн. В наличии
-23%Съемник кассеты LongusСъемник кассеты Longus146 грн.190 грн. Нет в наличии
-5%Тормозные колодки Longus V-Brake MTB 2штТормозные колодки Longus V-Brake MTB 2шт225 грн.238 грн. В наличии
-16%Тормозные колодки Longus диск Hayes GX/CТормозные колодки Longus диск Hayes GX/C134 грн.159 грн. Нет в наличии
-28%Тормозные ручки Tektro RT354AТормозные ручки Tektro RT354A226 грн.315,90 грн. Нет в наличии
Новинки
12 товаров
Магниевый беговел LUMAR 12&quot;, желтыйМагниевый беговел LUMAR 12", желтый2 600 грн. В наличии
Велосипед Lumar 16&quot; Синий перламутрВелосипед Lumar 16" Синий перламутр4 500 грн. В наличии
Велосипед Lumar 18&quot; Черный матовыйВелосипед Lumar 18" Черный матовый4 900 грн. В наличии
Велосипед Lumar 14&quot; РозовыйВелосипед Lumar 14" Розовый4 000 грн. В наличии
Коврик для фитнеса и йоги SP-Planeta FI-2349 (173 x 61 x 0,6 см), серыйКоврик для фитнеса и йоги SP-Planeta FI-2349 (173 x 61 x 0,6 см), серый451 грн. В наличии
Коврик для фитнеса и йоги SP-Planeta FI-2349 (173 x 61 x 0,6 см), терракотКоврик для фитнеса и йоги SP-Planeta FI-2349 (173 x 61 x 0,6 см), терракот451 грн. В наличии
Коврик для фитнеса и йоги SP-Planeta FI-2349 (173 x 61 x 0,6 см), красныйКоврик для фитнеса и йоги SP-Planeta FI-2349 (173 x 61 x 0,6 см), красный451 грн. В наличии
Коврик для фитнеса и йоги SP-Planeta FI-2349 (173 x 61 x 0,6 см), фиолетовыйКоврик для фитнеса и йоги SP-Planeta FI-2349 (173 x 61 x 0,6 см), фиолетовый451 грн. Нет в наличии
Коврик для фитнеса и йоги SP-Planeta FI-2349 (173 x 61 x 0,6 см), синийКоврик для фитнеса и йоги SP-Planeta FI-2349 (173 x 61 x 0,6 см), синий451 грн. В наличии
Гантели для фитнеса с виниловым покрытием Zelart Beauty TA-5225-3 (2x3кг), оранжевыйГантели для фитнеса с виниловым покрытием Zelart Beauty TA-5225-3 (2x3кг), оранжевый738 грн. В наличии
Гантели для фитнеса с полиуретановым покрытием Record FI-4933 (2x0,7кг), салатовыйГантели для фитнеса с полиуретановым покрытием Record FI-4933 (2x0,7кг), салатовый185 грн. В наличии
Гантели для фитнеса с полиуретановым покрытием Record FI-4933 (2x0,7кг), фиолетовыйГантели для фитнеса с полиуретановым покрытием Record FI-4933 (2x0,7кг), фиолетовый185 грн. В наличии

Магазин Roliki™

Любая компания развивается за счет доставки ⭐️ "счастья" другим, мы находим, закупаем, тестируем и доставляем в Украину качественные спортивные товары категории "на колесах".

Мы знаем, ☝️ что сервис — главное в любом деле. Мы всегда выслушаем вас, и предложим лучший вариант товара.

Наши принципы неизменны:

  • Высокое качество товара без компромиссов
  • Оплата картой Visa, Mastercard
  • Без % рассрочка
  • Гарантия и сервисное обслуживание
  • Максимально быстрая доставка
  • Точки самовывоза по Украине

Мы в Одессе: Ришельевская, 41

Так исторически сложилось, что наш магазин называется Ролики™, но помимо качественных роликовых коньков, у нас вы найдете: велосипеды, самокаты, скейтборды, беговелы, лонгборды, электросамокаты, защита, шлемы и аксессуары.

За годы работы мы отобрали для вас лучшие категории и бренды, которые соответствуют современным требованиям надежности и безопасности.

Магазин самокатов

На нашей витрине есть различные типы самокатов, такие как: трюковые самокаты, детские самокаты, самокаты для взрослых, электросамокаты, трёхколёсные самокаты. Среди них вы найдете такие бренды как: самокаты Micro, самокаты Globber, самокаты Oxelo, самокаты Explore, самокаты Maraton и многие другие.

Сегодня нас так же называют магазин: трюковых самокатов, т.к. у нас можно найти эксклюзивные модели.

Магазин велосипедов

Огромный выбор велосипедов различных типов, запчастей и аксессуаров к ним. У нас вы найдете: велосипеды BMX, детские велосипеды, горные велосипеды, а так же беговелы для маленьких велосипедистов.

Магазин скейтбордов

Витрина современных и old-school скейтов открыта для вас, среди них доступы такие типы скейтов как: классические доски, пенниборды, лонгборды, скейты для детей.

Оставайтесь с нами и катайтесь с удовольствием.

Послeдние отзывы
10 отзывов
Наждак Slamm Grip Tape nebulaНаждак Slamm Grip Tape nebulaКравченко МаринаПолучила наждак, цвет соответствует фото, качестве супер. Можно вырезать под...
Грипсы Blunt V2 BlackГрипсы Blunt V2 BlackДреев данил
Трюковый самокат Freerider ST-110 2021Трюковый самокат Freerider ST-110 2021МаксимЛучший самокат за свои деньги так повезло что я был в одессе и забрал самокат...
Трюковый самокат Freerider ST-110 2021Трюковый самокат Freerider ST-110 2021МаксимЛучший самокат за свои деньги так повезло что я был в одессе и забрал самокат...
Наждак Slamm Grip Tape strobeНаждак Slamm Grip Tape strobeOlegМогу я поинтересоваться наждак на резиновой основе ?
Трюковый самокат MGP Team VX8 GoldТрюковый самокат MGP Team VX8 GoldВладА руль можна больше вибрать при заказё?
Велосипед BMX Outleap CLASH 2021, Neon GreenВелосипед BMX Outleap CLASH 2021, Neon GreenАртемКакой Размер Колёс?
Ролики Flying Eagle BKB B5S BlackРолики Flying Eagle BKB B5S BlackТатьянаЯ не опытный роллер, каталась на них только в детстве и это были обычные...
Трюковый самокат Ethic DTC Vulcain 12STD Pro- RawТрюковый самокат Ethic DTC Vulcain 12STD Pro- RawСашаВ жизни этот самокат смотрится в 10 раз круче. Заказал, получил на почте на...
Трюковый самокат Ethic DTC Erawan Complete Scooter, чёрныйТрюковый самокат Ethic DTC Erawan Complete Scooter, чёрныйВанькаДавно мечтал об этой моделе. Ранее брал такой у друга на тест драйв. Сегодня...
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